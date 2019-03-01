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Alanya'da 17 suç örgütü şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 'suç amaçlı örgüt kurma', 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişi, adliyeye sevk edildi.

Alanya'da 17 suç örgütü şüphelisi adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 'suç amaçlı örgüt kurma', 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişi, adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere 24 Şubat günü sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen jandarma ekipleri; T.S., B.S., Ö.B., B.A., H.U., H.G., O.O., F.K., M.D., M.S, K.A., Z.G., Ç.O., İ.S., M.E., K.B. ve U.K.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 700 gram esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerine adliyeye sevk edildi.

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Alanya'da 17 suç örgütü şüphelisi adliyedeAlanya'da 17 suç örgütü şüphelisi adliyedeAlanya'da 17 suç örgütü şüphelisi adliyede

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