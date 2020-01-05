HABER
  4. Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (2)- Yeniden

Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenleri bulundu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenleri bulundu. Skaf'nin cesedinin merdivende asılı olduğu belirtilirken, yapılan inceleme Ege'nin ise başına darbe aldığı tespit edildi.
Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bugün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'deki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi. Yatak odasında Leman Ege'nin yerde cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evdeki merdivene iple boynundan asılı halde bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, erkeğin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf olduğu belirlendi. İncelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Leman Ege ve Issam Skaf'ın cansız bedenleri morga konuldu.
Eşinden ayrı yaşayan Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Ormanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltıOrmanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltı
Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti, 'ihmal' suçlamasında bulunduHastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti, 'ihmal' suçlamasında bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.