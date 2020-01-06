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  4. Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin soruşturma geniş kapsamlı sürdürülüyor.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin soruşturma geniş kapsamlı sürdürülüyor.
Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Dün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'deki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi. Yatak odasında Leman Ege'nin yerde cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evdeki merdivene bornoz kuşağıyla boynundan asılı halde bir de erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, erkeğin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf olduğu belirlendi. Leman Ege ile Issam Skaf'in bir süredir dini nikahlı olduğu belirtildi. İncelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Leman Ege ve Issam Skaf'ın cansız bedenleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Diğer yandan ekipler olay yerine geldiğinde Leman Ege'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da tıp eğitimi alan oğlu Barış'ın da evin dışında olduğu ve ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, BABASI İNTİHAR ETTİ, ANNESİ KANSERDEN ÖLDÜ
Eşinden boşanan Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı belirtildi. Alanya'da birçok sosyal projede görev alan Leman Ege'nin yardıma muhtaçlar için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda şarkı söylediği kaydedildi. Leman Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından aynı yıl bunalıma girerek, 'Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda. İntiharımdan dolayı Allah'ım beni affetsin. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı mektup bırakıp, iki kutu hap içerek yaşamına son verdiği öğrenildi. Leman Ege'nin annesinin bu olaydan bir süre sonra kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin ise 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturmanın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.
TABİP ODASINDAN AÇIKLAMA
Diğer yandan Antalya Tabip Odası'ndan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kadın cinayetlerinin kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hepimizin başı sağ olsun. Bu olay Türkiye'nin kadına yönelik şiddet gerçeğinin bir örneği ne yazık ki. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların yüzde 21'i evli olduğu erkek tarafından, yüzde 7'si ayrıldığı, diğer yüzde 7'si ise birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların en yakınlarındaki erkeklerin şiddeti sonucu hayatlarından olmalarının temel gerekçesi ise yüzde 31 oranda kendi hayatlarıyla ilgili karar vermek istemeleriydi. Şiddet yaratan nedenler değişmedikçe, haksız indirimlerle cezasızlık sürdükçe, kadınlar vahşice katledilmeye devam edecektir. Ölüme karşı yaşamı savunan bir mesleğin üyeleri olarak bizler de kadın cinayetlerine 'hayır' demeyi sürdüreceğiz. Başta devleti yönetenler olmak üzere ilgili çevreleri kadın cinayetlerinin durdurulması konusunda etkin önlemler almaya davet ediyoruz."

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