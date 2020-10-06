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  4. Alanya’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonda 2 tutuklama

Alanya’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 1 kilo 150 gram esrar ile 3.5 gram eroin ele geçirilirken, 4 şüpheliden 2’si sevk edildiği adliyede tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 1 kilo 150 gram esrar ile 3.5 gram eroin ele geçirilirken, 4 şüpheliden 2’si sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, H. K. Y. (38) isimli şüphelinin Oba Mahallesi’ndeki ikametinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi süren polis belirlenen adresin önünde G. G. (41) ve H. K. Y. isimli şüphelilerin kısa süreli buluşup ayrıldıklarını tespit etti. Yaya olarak ilerleyen şüpheli G. G. takibe alan ekipler, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde durdurarak gözaltına aldıktan sonra üst araması yaptı. G. G.’nin üzerinde 14.35 gram esrar bulunurken, diğer şüpheli H. K. Y.’ye ise adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 kilo 136 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ekipler, yabancı uyruklu A.F. isimli şüphelinin Saray Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Narkotik ekipleri, A. F. ile uyuşturucu alışverişi yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A. T. gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise toplam 3.5 gram eroin ele geçirildi.
2 şüpheli tutuklandı
Operasyonlarda gözaltına alınan A. T. ve G. G. Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. K. Y. ile A. F. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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