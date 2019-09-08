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Alanya’da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 2 kilo 112 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili ağabey ve kardeşi gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü.

Alanya’da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 2 kilo 112 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili ağabey ve kardeşi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Faruk S. (28) ve kardeşi Kamil S.’nin (25) ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün saat 22.00 sıralarında şüphelilerin Güllerpınarı Mahallesi Seheryeli Sokak üzerindeki evine baskın düzenlendi. Baskında adreste bulunan Faruk S. gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 parça halinde 47.35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Kamil S. isimli şüphelinin evden çanta ile ayrıldığını tespit etti. Tespit üzerine ekipler kısa sürede Kamil S.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise şüphelinin çantasından 2 kilo 65 gram skunk çıktı. Gözaltına alınan 2 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Alanya’da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

Alanya’da 2 kardeş 2 kilogram uyuşturucuyla yakalandı

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