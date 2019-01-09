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Alanya'da 2 kişinin silahla yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

Çevreye silahla rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir kişiyle tartıştıktan sonra çevreye üç el ateş ederek olay yerinden kaçan Sedat A'nın adresini tespit etti.

Ekipler, Güllerpınarı Mahallesi'nde bir kıraathaneye düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinde, hakkında 6 suçtan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alanya ilçesinde 7 Aralık'ta, cadde ortasında silahla açılan ateş sonucu ağaç budayan belediye işçisi Mustafa Yönet kalçasından, yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ise bacağından yaralanmıştı.

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Alanya polis silahla yaralama

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