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  4. Alanya’da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Alanya’da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 241 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alanya’da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 241 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi Mahallesi’ndeki yaya olarak ilerleyen Yusuf Y. (24) hareketlerinden şüphe duydu. Bunun üzerine arama yapan polis şüpheli Yusuf Y.’nin üzerinde 3 adet uyuşturucu buldu. Şüphelinin adresinde de arama yapan ekipler, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Yusuf Y. emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

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