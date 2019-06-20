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Alanya’da 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri,Mersin’in Silifke ilçesinde ’Konutta birden fazla kişiyle yağma’ suçundan 3 yıldan beri aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürkan U., (43) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Alanya’da 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri,Mersin’in Silifke ilçesinde ’Konutta birden fazla kişiyle yağma’ suçundan 3 yıldan beri aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürkan U., (43) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli Gürkan U., Oba Caddesinde üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan U., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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