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Alanya’da 4 ayrı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Muhammet T.’nin (20) kullandığı 07 MVU 92 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Liriya Mazmaeva’ya (57) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Rus kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mazmaeva’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Rus turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Oktay T. (16) idaresindeki 07 E 5784 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Bekir Ö.’nün (27) kullandığı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak asfalt zeminde sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Oktay T.’yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Oktay T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Yola savrulan Suriyeli yaralandı
Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde giden Suriyeli Ali Kenewa (23) kullandığı 07 HET 72 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada yaralanan Suriyeli motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Ali Kenewa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada çift yaralandı
Konaklı Mahallesi Bayır mevkiinde meydana gelen kazada ise Güzelbağ Mahallesi istikametine seyir halinde Raşit Y.’nin kullandığı 07 FV 138 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve eşi Necibe Y. yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kullanılmaz hale gelen aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Jandarma kazalarla ilgili tahkikat başlattı.

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