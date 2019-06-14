Alanya’da 4 ayrı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Muhammet T.’nin (20) kullandığı 07 MVU 92 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Liriya Mazmaeva’ya (57) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Rus kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mazmaeva’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Rus turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Oktay T. (16) idaresindeki 07 E 5784 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Bekir Ö.’nün (27) kullandığı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak asfalt zeminde sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Oktay T.’yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Oktay T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.