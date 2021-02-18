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Alanya’da 4 motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı

18.02.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda park halinde bırakılan 4 motosikleti çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda park halinde bırakılan 4 motosikleti çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çalıntı motosikletle gelerek hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya’nın farklı mahallelerinde park halinde olan 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.A. (21), Ş.G. (18) ve S.T. (16) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalıntı motosikletleri Fığla Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Daha sonra polis, şüphelilerden M.A. ve Ş.G.’yi çalıntı motosikletleri almaya geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli S.T. ise Manavgat ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar
Diğer yandan, şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin çalıntı motosikletle geldiği apartman girişinden motosiklet alıp gittiği görülüyor.

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