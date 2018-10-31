HABER

Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi'nde yangın çıkan 4 yıldızlı otelde incelemede bulundu.

Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın (2)

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE
Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi'nde yangın çıkan 4 yıldızlı otelde incelemede bulundu. Başkan Yücel, üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, "Sabah erken saatlerde başlayan yangının, otelin depo kısmından olduğu belirtiliyor. Ama şu ana kadar herhangi bir tespit yapılamadı. Araştırmalar devam ediyor. Otelle bazı binalardaki camlar patlamış. En sevindirici olan ise yangının çevreye sıçramaması ve can kaybının olmaması. Allah daha büyüğünü vermesin, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
EN ESKİ OTELLERDEN BİRİ
Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top da bölgedeki en eski otellerden birinde çıkan yangının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Yangının kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını aktaran Top, can kaybının olmadığını, sezonun bitmesi nedeniyle de otelin kapalı olduğunu vurguladı.

FOTOĞRAFLI

Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın (2)Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın (2)Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın (2)Alanya'da 4 yıldızlı otelde yangın (2)

PARTNERToplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'
Cezaevi firarisi, sahte dolar ve eurolarla yakalandıCezaevi firarisi, sahte dolar ve eurolarla yakalandı
Cinayet görüntülerini izleyip, 'Bıçaklayan benim' dediCinayet görüntülerini izleyip, 'Bıçaklayan benim' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Taksim'in orta yerinde iğrenç olay! 3 kadını taciz edip...

Taksim'in orta yerinde iğrenç olay! 3 kadını taciz edip...

Bir dönemin 'en havalı' sunucusu Hülya Uğur'un son hali

Bir dönemin 'en havalı' sunucusu Hülya Uğur'un son hali

15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.