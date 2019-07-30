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Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Geçen salı günü Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Geçen salı günü Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Hırsızlık olayın olduğu çevrede inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelisinin Ahmet Ö. (51) olduğunu ve 07 NEN 43 plakalı motosikletle kaçtığını belirledi. Ahmet Ö.’yi dün akşam saatlerinde aynı motosikletle Alaattinoğlu Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı, kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinde ise Cikcilli ve Tosmur Mahallesi’ndeki 4 ayrı adresten daha hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ahmet T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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