Alanya'da 5 katlı otelde yangın

Engin ANAK/ALANYA(Antalya),(DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tatilciler korkuyla kendilerini dışarı atarken, bazı tatilciler o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Obagöl Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde hizmet veren 5 katlı bir otelin çatı katında çıktı. Çatıdan duman yükseldiği gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verildi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 8 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde konaklayan yerli ve yapancı tatilciler yangın nedeniyle panik yaşadı. Tatilciler otelden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Bazı tatilciler, maddi hasara neden olan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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