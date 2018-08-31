Alanya'da 5. kattan düşen turist ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İsveçli kadın turist kaldığı otelin 5. katından düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilçede tatil yapan İsveçli kadın turist Susann Mari, Sanayi Kavşağı'nda kaldığı otelin 5. katından düştü.

Ağır yaralan İsveçli turiste, otel çalışanları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Mari, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

