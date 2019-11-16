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Alanya’da 504 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 504 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü.

Alanya’da 504 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 504 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesi Mahallesi 220. Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları ve yaya olarak ilerleyen Ömer T.’yi (33) bir süre takibe aldı. Daha sonra ekipler tarafından durduran Ömer T.’nin üst aramasında çeşitli renk ve şekillerde 460 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Ömer T.’nin ikametinde de baskın düzenleyen ekipler, burada bulunan Osman K.’yi (39) gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 44 adet uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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