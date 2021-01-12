HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi

Alanya’da 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi

12.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alanya’da 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda ilçeye çok sayıda gümrük kaçağı telefon aksesuarı getirildiği bilgisine ulaştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda ilçeye çok sayıda gümrük kaçağı telefon aksesuarı getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, tespit ettikleri S. K. (41) isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, Şekerhane Mahallesi’nde Şevket Tokuş Caddesi üzerinde elinde valizle yürüyen S. K.’yi durdurdu. Polis, valiz içerisinde yaptığı aramada 55 bin 492 kaçak cep telefonu parçası ve aksesuarı ele geçirirken şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendiYılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranan terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranıyordu!

Bakan Ersoy duyurdu: Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir

Bakan Ersoy duyurdu: Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.