HABER

Alanya’da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki getirileceğinin bilgisine ulaşarak dün gece saatlerinde harekete geçti.

Alanya’da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki getirileceğinin bilgisine ulaşarak dün gece saatlerinde harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik fiziki takibin ardından Payallar Mahallesi’ndeki bir depodan içki yükleyerek harekete geçen 35 MOF 45 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette ve depoda yapılan aramalarda 219 ayrı bidon içerisinde 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile 1121 boş içki şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili ise C.B, H.A. ve Romanyalı V.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve 4733 sayılı ’Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu’na muhalefet etmek’ suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

Alanya’da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Alanya’da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Alanya’da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Alanya’da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendiTırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
Ayvalık’ta 58 Afganistanlı mülteci yakalandıAyvalık’ta 58 Afganistanlı mülteci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.