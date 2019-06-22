HABER

Alanya'da 6 bin 570 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin kaçak içki operasyonunda 219 bidon içerisinde toplam 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.

Alanya'da 6 bin 570 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin kaçak içki operasyonunda 219 bidon içerisinde toplam 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Romanyalı, 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde tatil sezonunun başlaması dolayısıyla Alanya'ya yüklü miktarlarda gümrük kaçağı, sahte bandrollü ve bandrolsüz içki satışı olabileceğine yönelik çalışma başlattı. Konaklı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan 35 MOF 45 plakalı araçta yapılan aramada, bidonlar içerisinde yüklü miktarlarda bandrolsüz içki ele getirildi. İçkilerin Payallar Mahallesi'ndeki bir depodan yüklendiğinin belirlenmesi üzerine KOM ekipleri buraya da baskın yaptı.
Araçta ve depoda yapılan aramalarda 30 litrelik 121 bidonda, toplam 3 bin 630 litre kırmızı şarap, 30 litrelik 30 bidonda toplam 900 litre beyaz şarap, 30 litrelik 68 bidonda, toplam 2 bin 40 litre votka, 1121 boş içki şişesi olmak üzere; toplam 219 bidon içerisinde 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken, araçta yakalanan Cuma B., Hüseyin A. ve Romanya vatandaşı Vıorel G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Alanya'da 6 bin 570 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldıİzmir'de aç ve susuz 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Denizde sürat teknesinin çarptığı Faslı turist öldüDenizde sürat teknesinin çarptığı Faslı turist öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.