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Alanya’da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta, hakkında ’kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan zanlı yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi İmamoğlu Sokağı’nda durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta, hakkında ’kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan zanlı yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi İmamoğlu Sokağı’nda durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu. Bunun üzerine kimlik kontrolü ve park izi incelemesi yapan ekipler, sürücü Bekir G.’nin (60), ’kasten öldürme’ suçundan Adana Ağır Ceza İmalat Masasınca arandığını tespit ederek, şahsı gözaltına aldı.

Cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı
Adana’da 2000 yılında Ahmet Ç.’yi öldürdüğü iddiasıyla 2002 yılında tutuklanan ve 2012 yılında cezaevinden çıkan zanlının, GBT sorgusunda aynı suçtan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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