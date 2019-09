Alanya’da 788 yıllık tarihi camiye turistlerin yoğun ilgisi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan ve 788 yıldır ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turistin uğrak noktası haline geldi.

Her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Alanya’da eğlence sektörünün yanı sıra tarihi yapılarda turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi’ne akın eden yüzlerce turistin en çok ziyaret ettikleri yer ise 788 yıldır ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii oluyor. Alaeddin Keykubat tarafından 1231 tarihinde yaptırılan ve yıldırım düşmesi sonucu zarar gördükten sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın yeniden restore edilen Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turisttin ilgisiyle karşı karşıya kalıyor. Kuzey Avrupa Rusya ve Polonya gibi birçok ülkeden tatile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette turistler camiye girmeden önce şal, etek ve başörtüsü takmayı ihmal etmiyor.