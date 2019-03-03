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Alanya'da 82 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, narkotik köpeği Esco'nun da kullanıldığı operasyonda bir depoda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, narkotik köpeği Esco'nun da kullanıldığı operasyonda bir depoda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Diyarbakır'dan kurye vasıtasıyla yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği ve bu maddeyi Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir depoya koyduğu belirlenen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Teknik ve fiziki takip sırasında Gökhan S. ile Savaş G.'nin depodaki uyuşturucu maddeden numune alarak satacağını, Bahri B. ve Mehmet D. ile buluşacağını tespit etti. Bunun üzerine dün gece harekete geçen ekipler, Gökhan S., Savaş G., Bahri B. ve Mehmet D.'yi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde buluştukları bir restoranda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'ndeki uyuşturucuyu sakladıkları depoya da baskın düzenleyen ekipler, burada da Ş.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU NARKOTİK KÖPEĞİNE TAKILDI

Hassas burunlu narkotik köpek 'Esco'nun da kullanıldığı depodaki aramalarda inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 82 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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