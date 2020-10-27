Alanya’da 90 işletmeye korona virüs cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüse mücadele kapsamında zabıta ekipleri, son bir ayda bin 860 denetlerken bunlardan kurallara riayet etmeyen 90 işyeri hakkında cezai işlem uygulandı.

Korona virüse mücadele kapsamında Alanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, lokantadan kuaförlere kadar hizmet veren işyerlerini maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetlemeye devam ediyor. Pandemi sürecinde son bir ayda bin 860 işletme denetlenirken bunlardan kurallara riayet etmeyen 90 işyeri hakkında cezai işlem uygulandı.

“Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için her alanda çalışıyoruz”

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in direktifleri doğrultusunda ilçemiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sosyal hayatlarına devam edebilmeleri adına Covid-19 denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Bir kez daha esnaflarımıza dikkatli olmaları, Covid-19 kurallarına uygun davranmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

