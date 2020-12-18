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Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü

18.12.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Alanya’da ağaçtan düşen kadın öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde badem toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi sonucu düşen kadın, hayatını kaybetti.Olay, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki bir müstakil evin bahçesinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde badem toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi sonucu düşen kadın, hayatını kaybetti.
Olay, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki bir müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Badem toplamak için ağaç çıkan Emine Erdoğan, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Durumu fark eden yakınları Erdoğan’ı kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastanede götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam müdahalesini kaybetti. Erdoğan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna konuldu. Emine Erdoğan’ın cenazesi dün Toslak Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

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