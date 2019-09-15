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Alanya’da ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Alanya’nın Fığla Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Antalya yönüne ilerleyen Kerim Tutar’ın (48) kullandığı 07 NZE 27 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Emine T.

Alanya’da ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Alanya’nın Fığla Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Antalya yönüne ilerleyen Kerim Tutar’ın (48) kullandığı 07 NZE 27 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Emine T. (50) yöntemindeki 07 HTD 15 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kerim Tutar, yolun sağ tarafından gelen Fatih Y.’nin (56) idaresindeki 07 AT 661 plakalı aracın altına girerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Tutar’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Tutar doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tutar’ın cenazesi savcılık incelemelerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazaya karışan sürücüler ise polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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