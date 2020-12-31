Alanya’da akü hırsızı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki elektrikli bisikletlerden akü çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Alanya’da park halindeki elektrikli bisikletlerden 14 adet akü çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Cumhuriyet Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin R.Y. (20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen R.Y. çalıntı akülerle beraber polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçen aküler sahiplerine teslim edilirken, R.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

