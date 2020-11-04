Alanya’da alabora olan teknenin enkazı temizlendi

Alanya’da dün sabah saatlerinde meydana gelen ve Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un ölümüyle sonuçlanan tekne kazası sonrası Alanya Belediyesi ekipleri önce denizde kurtarma çalışmalarına destek verdi, ardından da enkaz için temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Tarihi Alanya yarımadasına ait Cilvarda Burnu’nda dün sabah saat 10.45 dolaylarında şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle bir turistik tekne alabora oldu. Kazaya ilk müdahaleyi Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi Deniz ekibi öncelik olarak denizde yüzen 5 mürettebat ve 33 yolcunun denizden çıkarılarak sağlıklı bir şekilde karaya ulaşmasında Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı’na bağlı ekiplere destek verdi.

Tekneye ait enkaz temizlendi

Dalış ve kurtarma ekibinin bölgedeki çalışmasının sona ermesinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı deniz ekibi temizlik çalışmasına başladı. Deniz Temizleme Ekibi, Fosforlu Mağara olarak bilinen bölgede teknenin deniz yüzeyinde meydana getirdiği kirlilik çalışmaları için tam kadro görev yaptı. Çalışmalar neticesinde teknenin deniz yüzeyinde bulunan kırılmış parçaları, tekneye ait eşya ve ekipmanlar deniz yüzeyinden temizlendi. Bugün de kıyıya vuran parçalar için temizlik çalışması yapılarak denizin tamamen temizlenmesi sağlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaşanan talihsiz olayın herkesi derinden sarstığını belirterek, gezi teknesinin ve yolcuların başına gelen bu kaza için üzgün olduklarını belirtti. Başkan Yücel, kaza noktasına Alanya Belediyesi olarak ilgili ekiplerce ivedilikle ulaşıp, gerekli desteği sağladıklarını söyledi.

