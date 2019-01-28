Alanya’da Alman kadının ev satma bahanesiyle 10 bin euro dolandırdığı iddiası

Antalya’nın Alanya ilçesinde ev satma bahanesiyle internet üzerinden 10 bin euro kapora aldığı kişiyi dolandırdığı iddia edilen Alman kadın yakalandı.

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde yaşayan Yavuz Sobay, iddiaya göre ev satın almak için internet üzerinden Alman vatandaşı Rosemaria B. K. ile iletişime geçti. Sobay, satın alacağı evin anlaşmasını yaptıktan sonra Alman kadının banka hesabına 10 bin euro kapora yatırdı. Rosemaria B. K.’nin geri dönüş yapmamasından şüphelenen Sobay dolandırıldığını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu. Şikayet üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekette geçerek yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli Alman kadını adresinde gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rosemaria B. K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

