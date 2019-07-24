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Alanya’da Alman turist havuzda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.Almanya’dan tatil için Alanya’ya gelen Egbert Erdmann, Türkler Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti.

Alanya’da Alman turist havuzda boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Almanya’dan tatil için Alanya’ya gelen Egbert Erdmann, Türkler Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde otelin havuzuna giren Erdmann’ın, suda hareketsiz durduğunu gören otel yetkilileri Alman turisti sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Erdmann’ı, ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Alman turist yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdmann’ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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