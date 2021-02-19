HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da apartmanda yangın paniği

Alanya’da apartmanda yangın paniği

19.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, saat 14.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu Caddesi 29.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu Caddesi 29. Sokak’taki Nehirsu Apartmanı’nın üst katındaki dubleks dairede çıktı. Evin teras katından duman yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Mutfak kısmından çıkan yangın nedeniyle evin odaları kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilen bir kişi ise ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Çevredekiler ise olan biteni şaşkın gözlerle izlerken, bazıları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Dehşete düşüren olay! Bacağından vuruldu seke seke kaçtıDehşete düşüren olay! Bacağından vuruldu seke seke kaçtı
60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Sultangazi’de bacağından vurulan kişinin seke seke kaçtığı anlar kamerada

Dehşete düşüren olay! Bacağından vuruldu seke seke kaçtı

Son Dakika: Aniden alev alan araç doğal gaz kutusuna çarparak durabildi

Aniden alev alan araç doğal gaz kutusuna çarparak durabildi

Son Dakika: Yargıtay'dan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında flaş karar

HDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş karar

Son Dakika: Yalova'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş, vatandaşları sevindirdi

Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.