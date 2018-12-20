HABER

Alanya'da aralık ayında sörf

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen sörfçüler, boyu yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalarda sörf yaptı.

Alanya'da aralık ayında sörf

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen sörfçüler, boyu yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalarda sörf yaptı.
Alanya'da, hafta başından bu yana devam eden yağışların bugün son bulmasıyla güneşli havayı fırsat bilen 6 sörfçü, kendilerini dalgalara bıraktı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçenin Oba Plajı'na toplanan sörfçüler, yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaşan dalgalarda sörf yaptı. Sörfçüler, dalga ve sıcaklığın sörf için ideal olduğunu söyledi.
'TADINI ÇIKARIYORUZ'
Kış mevsimi olduğu halde su sıcaklığının yüksek olduğunu belirten Selman Dalgıç, "Gördüğünüz gibi kış şartları geldi, hava soğudu; ancak deniz sıcaklığı hala iyi. Dalgalar çok güzel, arkadaşlarımızla birlikte sörf seansı yaptık. Suyun 18- 19 derece olması buna imkan sağlıyor. Şu an memleketimizin pek çok noktasında kar yağıyor, kış şartları hakim ama biz burada güneşin altında dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz" dedi.
Sörfçü Emre Zorbaz da "Alanya'mızın böyle konumsal artısı var. Aralık ayındayız ve güneşi görüyorsunuz, denize giriyoruz. Şu an hala denizde sörf yapan arkadaşlarımız var. Sadece Alanya'dan değil yurt dışından, başka şehirlerden gelenler var. Sörf tutkunları için Alanya'yı kesinlikle tavsiye ederiz. Bu mevsimde bu güneş dalgaların güzelliği gerçekten Alanya dalga sörfüne çok uygun bir yer" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Alanya'da aralık ayında sörfAlanya'da aralık ayında sörfAlanya'da aralık ayında sörfAlanya'da aralık ayında sörf

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
CHP'li kadın aday koro yönetti, türkü söylediCHP'li kadın aday koro yönetti, türkü söyledi
- Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü- Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İnanılmaz olay! Öldüğü otobüs terminale girdiğinde anlaşıldı

Öldüğü terminale girdiğinde anlaşıldı

Bursa'da 12 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

12 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç şüphe

Tunceli'de teröristler mağarada kıstırıldı! Çatışma çıktı

Tunceli'de teröristler mağarada kıstırıldı! Çatışma çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.