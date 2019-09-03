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Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 38 yaşındaki Murat D.’nin Alanya’da olduğu bilgisine ulaştı.

Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 38 yaşındaki Murat D.’nin Alanya’da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliyi Hacet Mahallesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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