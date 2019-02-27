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Alanya’da arkadaş cinayeti şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 19:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Dinek Mahallesi 1514.

Antalya’nın Alanya ilçesinde arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Dinek Mahallesi 1514. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin bıçaklandığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan Nevzat Esen’in (52) 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat Esen’in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet ihtimali üzerinde duran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet şüphelisi cami avlusunda yakalandı
Soruşturmayı derinleştiren Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelisinin ev arkadaşı Recep E. (44) olduğunu ve olay sonrası sağlık ekiplerine yaralı Nevzat Esen’in olduğu yeri gösterdikten sonra kaçtığını ortaya çıkardı. Tespit üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Aliş Camii’nin avlusunda cinayet şüphelisini yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep E. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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