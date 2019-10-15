Alanya'da ATM dolandırıcılığı

ANTALYA (AA ) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bankanın ATM'sine kopyalama aparatı yerleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı yerleştirildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ATM'den kopyalama cihazını sökerek şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Eşkali belirlenen Recep Y. (56), Taner U. (32) ve Cem S. (42) ilçede gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Taner U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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