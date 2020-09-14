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Alanya’da ATV ile gezi ölümle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde gezintiye çıkan İngiliz vatandaşı anne ve oğlu üzerinde bulunduğu ATV motosikletle uçuruma yuvarlandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde gezintiye çıkan İngiliz vatandaşı anne ve oğlu üzerinde bulunduğu ATV motosikletle uçuruma yuvarlandı. Kazada, ATV’nin sürücüsü olan 34 yaşındaki anne Pamele Hayley Griffiths öldü, 10 yaşındaki oğlu ise yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Okurcallar Mahallesi Alara mevkiinde meydana geldi. Tatil için Alanya’ya gelen ve Avsallar Mahallesi’ndeki bir otel konaklayan İngiliz vatandaşı anne Pamele Hayley Griffiths (34) ile oğlu Elijah P.(10) ATV ile dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra Griffiths kullandığı ATV, uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Griffiths’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı yaralı atlatan Elijah P. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Griffiths’in cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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