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Alanya’da barda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 13:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir barda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi 1. Sokak’ta bulunan 2 katlı bir barda çıktı. Mutfaktaki derin dondurucu bir anda kısa devre yaparak alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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