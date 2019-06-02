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Alanya'da bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 15:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya İlçesi’nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik başladı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi’nde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik başladı. Turizmciler ilçedeki tesislerde doluluğun yüzde 90 seviyelerine ulaştığını, bayramda tüm otellerin tam doluluğa ulaşmasını beklediklerini söyledi.

“HAZİRAN AYI İYİ GEÇECEK”

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayramda uzun bir tatil döneminin yaşandığını belirterek "Kaynak pazarlar ve taleplerle birlikte bayram dönemini yoğun geçireceğiz. Genel olarak baktığımızda Antalya bölgesinde ciddi bir doluluk söz konusu bayram döneminde. Sonrasında rezervasyonların yavaşlaması söz konusu olacak. Bugün biraz kıpırdamış olsa da beklenen düzeyde değil. Ama tüm bunlara rağmen haziran ayı bayram da dahil olmak üzere olumlu geçecek" dedi.

'İÇ PAZAR GEÇEN YILLARDAKİ KADAR YOĞUN DEĞİL'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş de bayram rezervasyonlarının iyi olduğunu, sonrası için net konuşamadıklarını ifade etti ve şunları söyledi: "Sezonda iç pazar rezervasyonları geçen yıllardaki kadar yoğun değil. Maliyetlerin artmasıyla doğal olarak rakamlar da arttı. İç pazar da hemen tepki verdi zaten. Tatile gidebilenler zaten gidiyor, aynı rezervasyonları yapabiliyor. Ama düşük bütçeli vatandaşlar 2016'da 2017'de aldığı tatili 2019'da doğal olarak aynı rakamlara alamıyor. Her platformda söylüyoruz rakamlar çok arttı ama bizim pazarladığımız paket fiyatları düştü."

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