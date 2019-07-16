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Alanya’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 kişi arasından çıkan kavgada kalbinden ve bacağından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Barlar Sokak’ı olarak bilenen Çarşı Mahallesi 5.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 kişi arasından çıkan kavgada kalbinden ve bacağından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Barlar Sokak’ı olarak bilenen Çarşı Mahallesi 5. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer H. ile aralarında husumet bulunan Abdullah B. Murat D. ve Ömer Çelik (29), tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer H. elindeki bıçağı diğer 3 şüphelinin üzerine doğru savurmaya başladı. Bıçağın hedefi olan Abdullah B. Murat D. ve Ömer Çelik aldıkları darbeyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kalbinden ve sol bacağından bıçaklanarak ağırlanan Ömer Çelik ve diğer 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla civardaki hastanelere götürüldü. Olay yerinden hızla uzaklaşan Ömer H. ise olayın yakınındaki İskele Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Özel bir hastanedeki yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ömer Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ömer H. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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