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  4. Alanya’da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü

Alanya’da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen doktorun başına darbe aldığı, Alman uyruklu şahsın ise evde asılı halde bulunduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı doktoru Leman Ege’nin ve Alman uyruklu İssam Skaf’ın (65) cansız bedenlerini buldu.
Cesetler üzerinde yapılan incelemede Leman Ege’nin başına darbe aldığı tespit edilirken, İssam Skaf’ın ise iple asılı halde bulunduğu bildirildi.

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