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Alanya’da bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde gezintiye çıktığı bisikletiyle dengesini kaybederek yere düşerken kafasını kaldırıma çarpan Danimarkalı yaşlı adam(66), olay yerinde yaşamını yitirdi.Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde gezintiye çıktığı bisikletiyle dengesini kaybederek yere düşerken kafasını kaldırıma çarpan Danimarkalı yaşlı adam(66), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’da yerleşik yaşayan Danimarkalı Bjarne Wessel Jensen (66) sahil yolundan Mahmutlar Mahallesi’ne doğru 2 arkadaşıyla beraber bisikletlerle gezintiye çıktı. Jensen ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bisikletinin hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Düştüğü sırada kafası kaldırıma gelen Jensen, aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Danimarkalı Jensen yaşamını yitirdiği belirledi. Kalp krizi geçirmesi sonucu düştüğü tahmin edilen Jensen’in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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