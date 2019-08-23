HABER

Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus kız yaşam savaşı veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir su parkında havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus uyruklu genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.Olay, dün saat 12.30 sıralarında Türkler Mahallesi’ndeki bir su parkında meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir su parkında havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus uyruklu genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Türkler Mahallesi’ndeki bir su parkında meydana geldi. Havuzda yüzen Rus uyruklu Olga Desyatova (19), bir süre sonra su yutması sonucu fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler Desyatova’yı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Desyatova’yı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Rus genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERO iddialara böyle cevap verdiO iddialara böyle cevap verdi
Otobüsünde kalp spazmı geçiren kadını, hastaneye yetiştirdiOtobüsünde kalp spazmı geçiren kadını, hastaneye yetiştirdi
Uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandıUçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.