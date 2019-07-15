Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 65 yaşındaki Rus erkek turist, yaşam savaşını kaybetti.

Dün saat 09.30 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki sahile gelen Rus uyruklu Valontin Dobrkyakov, burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turisttin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Dobrkyakov’u kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dobrkyakov, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Dobrkyakov, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dobrkyakov’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

