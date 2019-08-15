Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 40 yaşındaki Rus erkek turist, yaşam savaşını kaybetti.

Avsallar Mahallesi’nde bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus Sergeı Zhuk, dün akşam saatlerinde serinlemek için otelin havuzuna girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turisttin çırpındığını gören otel görevlileri yardıma gitti. Zhunk’u havuzdan çıkaran görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zuhk’u, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zunk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rus turisttin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

