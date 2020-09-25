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Alanya’da çalılık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın olan çalılık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın olan çalılık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 dönümlük arazi zarar gördü.
Alanya’ya bağlı Konaklı Mahallesi Mandıra mevkiinde yerleşim yerlerine yakın olan çalılık ve makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 dönümlük alan zarar gördü. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise kısa süreli paniğe neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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