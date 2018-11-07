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Alanya'da çalılık yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm çalılık alan zarar gördü. Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü . Yerleşim yerlerine yakın olan yangın bölgedeki muz bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

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