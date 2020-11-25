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Alanya’da çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekten düşen genç öldü

25.11.2020 12:35 | Son Güncelleme:
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Alanya’da çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekten düşen genç öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatTa dengesi kaybetmesi sonucu 3 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatTa dengesi kaybetmesi sonucu 3 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta çalışan Berkay Yıldız (22), dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yıldız, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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