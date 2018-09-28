Alanya'da caz rüzgarı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, Karsu Dönmez konseriyle başladı.

Radyo D, Dream ve Dream Turk sponsorluğunda düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, tarihi Kızılkule'nin önünde kurulan konser alanında başladı. Caz günlerinin ilk akşamında cazın sevilen ismi Karsu Dönmez sahneye çıktı. Konseri, oyuncu Erkan Petekkaya, eski Türkiye güzeli Zerrin Erbaş, 2'nci Abdulhamid'in torunu Adile Osmanoğlu Tars'ın da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yüzlerce cazsever izledi. Karsu Dönmez, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

'EN ÖNEMLİ İSİMLERİ AĞIRLAYACAĞIZ'

Konser öncesinde konuşan Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, sanatsal etkinliklerle geniş kitlelere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yücel, "Selçuklu'nun başkenti, Osmanlı'nın liman şehri ve turizmin gözbebeği Alanya'mızda, Türkiye'nin en nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Caz Günleri'ne 15'inci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya Caz Günleri'nde bu yıl, yine dört gün boyunca caz müziğinin güçlü seslerini konuk edeceğiz" dedi.

30 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Gecenin sonunda Başkan Yücel, Karsu Dönmez'e ipek kozasından işlenmiş taç, çiçek ve plaket takdim etti. 30 Eylül'e kadar devam edecek Caz Günleri kapsamında bugün saat 20.30'da Sarah Lancman Invites Giovanni Mirabassi Trio ve saat 22.00'da Emin Fındıkoğlu Quartet tarihi Kızılkule Meydanı'nda cazseverle buluşacak.

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