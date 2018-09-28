HABER

Alanya'da caz rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 13:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, Karsu Dönmez konseriyle başladı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, Karsu Dönmez konseriyle başladı. Radyo D, Dream ve Dream Turk sponsorluğunda düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, tarihi Kızılkule'nin önünde kurulan konser alanında başladı. Caz günlerinin ilk akşamında cazın sevilen ismi Karsu Dönmez sahneye çıktı. Konseri, oyuncu Erkan Petekkaya, eski Türkiye güzeli Zerrin Erbaş, 2'nci Abdulhamid'in torunu Adile Osmanoğlu Tars'ın da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yüzlerce cazsever izledi. Karsu Dönmez, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. 'EN ÖNEMLİ İSİMLERİ AĞIRLAYACAĞIZ' Konser öncesinde konuşan Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, sanatsal etkinliklerle geniş kitlelere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yücel, "Selçuklu'nun başkenti, Osmanlı'nın liman şehri ve turizmin gözbebeği Alanya'mızda, Türkiye'nin en nitelikli sanat organizasyonlarından biri olan Caz Günleri'ne 15'inci kez ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Yıllardır çıtasını yükselterek sizlerle buluşturduğumuz Alanya Caz Günleri'nde bu yıl, yine dört gün boyunca caz müziğinin güçlü seslerini konuk edeceğiz" dedi. 30 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK Gecenin sonunda Başkan Yücel, Karsu Dönmez'e ipek kozasından işlenmiş taç, çiçek ve plaket takdim etti. 30 Eylül'e kadar devam edecek Caz Günleri kapsamında bugün saat 20.30'da Sarah Lancman Invites Giovanni Mirabassi Trio ve saat 22.00'da Emin Fındıkoğlu Quartet tarihi Kızılkule Meydanı'nda cazseverle buluşacak.

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Av tüfeğiyle intihar ettiAv tüfeğiyle intihar etti
Adıyaman’da eczaneyi soyan uyuşturucu bağımlıları tutuklandıAdıyaman’da eczaneyi soyan uyuşturucu bağımlıları tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı

FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı

Akdeniz’de insan sağlığı için tehlikeli 10 tür tespit edildi!

Akdeniz’de insan sağlığı için tehlikeli 10 tür tespit edildi!

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.