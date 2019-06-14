Alanya’da cep telefonu çaldığı iddia edilen 3 İsveçli kadın gözaltına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde diskodaki bir kadına ait cep telefonunu çaldığı iddia edilen 3 İsveçli kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Çarşı Mahallesi’ndeki bir diskoda meydana geldi. İddiaya göre, Songül K. isimli kadın cep telefonunu masaya bırakarak eğlenmeye başladı. Geri döndüğünde ise cep telefonunu bulamayan Songül K. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay olduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızlık şüphelilerinin tatil için Alanya’ya gelen İsveç uyruklu A.K. (28), F.N. (29) ve F.D. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis şüpheli kadınları konakladıkları Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki otel odasında yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı cep telefonu ise kaldıkları otel odasının kolon boşluğundan bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 3 kadın adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



