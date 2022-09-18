Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 helikopterle, karadan ise 3 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.



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