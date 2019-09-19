Alanya’da çıkan yangın yerleşim yerlerin sıçramadan söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi’ndeki civarından çok sayıda evlerin bulunduğu çalılık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Sigara izmaritinden olacağı tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.